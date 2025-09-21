ua en ru
В Константиновке полицейские вытащили из поврежденного дома пожилых супругов (видео)

Константиновка, Воскресенье 21 сентября 2025 12:39
В Константиновке полицейские вытащили из поврежденного дома пожилых супругов (видео) Фото: в Константиновке полицейские вытащили из поврежденного дома супругов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Патрульные помогли эвакуироваться из прифронтовой Константиновки паре пожилых людей. Их пришлось вызволять из разрушенного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Telegram.

Как отмечается, патрульные Краматорска и Славянска отправились эвакуировать жителей из опасной зоны города. Прибыв по адресу, они увидели, что жилой дом поврежден в результате авиаудара.

В квартире на верхнем этаже оказались заблокированы супруги. Дверь квартиры прижали плита. Полицейские с помощью лома отогнули дверь и освободили людей.

"Спасенных как можно быстрее доставили в безопасное место и передали коллегам из полиции Донецкой области для дальнейшей эвакуации. В тот день удалось спасти четырех граждан и их домашнего любимца", - говорится в сообщении.

Жителей Донецкой области призывают эвакуироваться из опасных районов. Сделать это можно, позвонив по телефону 102.

Обстрелы Донецкой области

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки убили жителя города Покровск. Всего, по данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибло 3648 человек, еще 8155 получили ранения.

На днях российские войска сбросили на Константиновку авиабомбу ФАБ-250, в результате удара погибли пять человек.

По данным правительства, более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из опасных районов в Днепропетровской и Донецкой областях.

