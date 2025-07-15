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Массированная атака "Шахедов" на Запорожье: тревога звучала более 16 часов непрерывно

Вторник 15 июля 2025 12:43
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Массированная атака "Шахедов" на Запорожье: тревога звучала более 16 часов непрерывно Фото: РФ атакую Запорожье дронами более 16 часов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Запорожская область находилась в состоянии непрерывной воздушной тревоги уже более 16 часов. Причина - массированная атака российскими ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, только по самому Запорожью россияне запустили не менее 24 дронов-камикадзе. Это не учитывая беспилотники, которые могли лететь транзитом через область в другие регионы.

"На областной центр россияне направляли 24 "шахеды". И это только те, что непосредственно по городу - не учитывая транзитные", - говорится в сообщении главы ОГА.

По его словам враг пытается попасть в критическую инфраструктуру и мирное население.

Федоров добавил, что с 19:30 14 июля и уже более 16 часов в Запорожской области почти бесперебойно звучит воздушная тревога из-за массированной атаки дронами.

Силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям.

Атака РФ 15 июля

В ночь на 14 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район.

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