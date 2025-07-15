Российские ударные дроны атакуют Украину: где летают "Шахеды"

В ночь на 15 июля 2025 года Россия снова атакует территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Из-за атаки во многих областях была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Военные сообщили об угрозе применения ударных дронов в нескольких областях.

В частности, зафиксировано БпЛА над Николаевщиной, которые движутся в юго-западном направлении.

Кроме того, на Харьковщине дроны движутся как в южном, так и в северном направлениях, а над Кропивницким зафиксировано БПЛА непосредственно над городом.

Также по состоянию на 00:48 вражеские "Шахеды" двигались:

на севере Сумщины, курс юго-западный;

на Днепропетровщине, курс юго-западный.

В связи с массированной атакой в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и следить за сообщениями официальных источников.

Пока информации о последствиях или разрушениях не поступало, но военные призывают украинцев внимательно следить за официальными сообщениями.