Гуляйполе подверглось мощному обстрелу: ранены два человека

Гуляйполе в Запорожской области в ночь на 15 июля подверглось российскому обстрелу. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии около двух часов ночи. В результате повреждения получил частный дом.

"Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - сообщил Федоров.

Всю ночь глава ОВА сообщал о движении ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над областью. По вражеским дронам работала ПВО, из-за чего были слышны взрывы.

Обновлено в 6:22. В Запорожье и Запорожском районе вспыхнули пожары из-за дроновой атаки. Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. Обошлось без пострадавших.