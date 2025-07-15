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Гуляйполе подверглось мощному обстрелу: ранены два человека

Гуляйполе, Вторник 15 июля 2025 06:17
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Гуляйполе подверглось мощному обстрелу: ранены два человека Иллюстративное фото: Гуляйполе подверглось обстрелу (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Гуляйполе в Запорожской области в ночь на 15 июля подверглось российскому обстрелу. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии около двух часов ночи. В результате повреждения получил частный дом.

"Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - сообщил Федоров.

Всю ночь глава ОВА сообщал о движении ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над областью. По вражеским дронам работала ПВО, из-за чего были слышны взрывы.

Обновлено в 6:22. В Запорожье и Запорожском районе вспыхнули пожары из-за дроновой атаки. Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. Обошлось без пострадавших.

Атака на Украину 14 июля

В ночь на 14 июля Россия традиционно запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Российскому удару подверглась Шосткинская громада Сумской области, где как минимум один человек пострадал. В результате удара РФ повреждения получили здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб.

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