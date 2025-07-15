Масована атака "Шахедів" на Запоріжжя: тривога лунала понад 16 годин безперервно
Запорізька область перебувала у стані безперервної повітряної тривоги вже понад 16 годин. Причина - масована атака російськими ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Як наголосив Федоров, тільки по самому Запоріжжю росіяни запустили щонайменше 24 дрони-камікадзе. Це не враховуючи безпілотники, які могли летіти транзитом через область до інших регіонів.
"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
За його словами ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.
Федоров додав що з 19:30 14 липня і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами.
Сили протиповітряної оборони працювали по ворожім цілям.
Атака РФ 15 липня
У ніч на 14 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.
У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.
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