Масована атака "Шахедів" на Запоріжжя: тривога лунала понад 16 годин безперервно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як наголосив Федоров, тільки по самому Запоріжжю росіяни запустили щонайменше 24 дрони-камікадзе. Це не враховуючи безпілотники, які могли летіти транзитом через область до інших регіонів.

"На обласний центр росіяни спрямовували 24 "шахеди". І це лише ті, що безпосередньо по місту - не враховуючи транзитні", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За його словами ворог намагається поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.

Федоров додав що з 19:30 14 липня і вже понад 16 годин у Запорізькій області майже безперебійно лунає повітряна тривога через масовану атаку дронами.

Сили протиповітряної оборони працювали по ворожім цілям.