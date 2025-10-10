RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Массированная атака РФ: в Киеве полностью обесточен левый берег города

Фото: россияне полностью обесточили левый берег Киева (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Левый берег столицы без электроэнергии. Есть и проблемы с водоснабжением", - написал городской голова.

Кличко также добавил, что на 03:45 в Киеве зафиксировано девять пострадавших. Пятеро из них в больницах.

"Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада выехала", - написал мэр.

Массированная атака России

В ночь на 10 октября российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме дронов, террористы нанесли по Киеву массированный удар баллистическими ракетами. В городе перебои со светом.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеБлэкаут