Масована атака РФ: у Києві повністю знеструмлено лівий берег міста

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - написав міський голова.

Кличко також додав, що на 03:45 у Києві зафіксовано девʼять постраждалих. Пʼятеро з них у лікарнях.

"Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала", - написав мер.