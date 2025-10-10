UA

Масована атака РФ: у Києві повністю знеструмлено лівий берег міста

Фото: росіяни повністю знеструмили лівий берег Києва (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мері столиці Віталія Кличка.

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - написав міський голова.

Кличко також додав, що на 03:45 у Києві зафіксовано девʼять постраждалих. Пʼятеро з них у лікарнях.

"Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала", - написав мер.

Масована атака Росії

В ніч на 10 жовтня російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед". У більшості областей країни оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім дронів, терористи завдали по Києву масованого удару балістичними ракетами. У місті перебої зі світлом.

