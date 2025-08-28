Обстрел Киева: повреждены здания ГНС и главные офисы нескольких банков (фото)

В результате массированного обстрела Киева российскими войсками повреждены здания Главного управления ГНС в столице, а также офисы нескольких банков. Пострадала и гражданская инфраструктура.

Как сообщила Леся Карнаух, два административных здания Главного управления ГНС в Киеве имеют поврежденные фасады и выбитые окна. Жертв среди сотрудников нет, однако два Центра обслуживания плательщиков временно не работают. Все услуги можно получить в других ЦОПах.

Повреждены здания Главного управления ГНС в Киеве (фото: Леся Карнаух)

Также получило повреждения здание, где расположен главный офис Банка Кредит Днепр. Повреждены и соседние жилые дома и учебные заведения. В банке заявили, что все системы работают в штатном режиме, кроме отделения на Жилянской, 32.

Поврежденный офис Банка Кредит Днепр (фото: пресс-служба банка)

Удар задел и главный офис ОТП Банка, а также два его отделения - на Жилянской, 43 и Владимирской, 92/39. Сегодня они не работают, однако банк обещает возобновить их работу в ближайшее время. Безналичные операции осуществляются без ограничений, а клиенты могут пользоваться мобильными приложениями и дистанционными сервисами.