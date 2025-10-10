RU

Массированная атака дронов на Киев: в столице могут быть перебои со светом и водой

Фото: мэр Киева предупредил людей о возможных последствиях атаки РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 9 на 10 октября массированно атакуют Киев дронами. В столице в результате вражеских обстрелов могут быть перебои с электроснабжением и водой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", - написал Кличко.

Также он призвал людей беречь себя и находиться в укрытиях.

Обновлено 00:54

Глава КГВА Тимур Ткаченко в своем Telegram заявил о риске ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Он заявил, что на данный момент отключений в связи с военной угрозой не допущено.

"Есть точечные отключения, аварии, которые в нашем жилом фонде и коммуникациях бывают постоянно. С этим аварийные службы работают. Районы на связи. Прошу киевлян оставаться в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.

Россия атакует энергетику

Напомним, что Россия несколько месяцев назад начала новую волну атак на украинские энергетические объекты. В начале августа под обстрел попала нефтебаза азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, после чего атаки продолжились по энергетическим объектам в разных регионах страны.

Например, 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив для атаки различные виды вооружения. В результате обстрелов без света остались часть Львова, Черкассы, Чернигов, а в Запорожье были перебои еще и с водой.

Кроме того, 9 октября в Минэнерго сообщили, что в последние дни россияне атакуют энергетические объекты в центральных и южных областях Украины. По их данным, сложная ситуация остается в Черниговской области.

Детальный разбор, как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины и готова ли к этому украинская ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

КиевВиталий КличкоВойна в Украине