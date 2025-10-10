Масована атака дронів на Київ: в столиці можуть бути перебої зі світлом та водою

Росія атакує енергетику

Нагадаємо, що Росія кілька місяців тому розпочала нову хвилю атак на українські енергетичні об'єкти. На початку серпня під обстріл потрапила нафтобаза азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, після чого атаки продовжилися по енергетичних об'єктах в різних регіонах країни.

Наприклад, 5 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши для атаки різні види озброєння. В результаті обстрілу без світла залишилися частина Львова, Черкаси, Чернігів, а в Запоріжжі були перебої ще й з водою.

Крім того, 9 жовтня в Міненерго повідомили, що в останні дні росіяни атакують енергетичні об'єкти в центральних і південних областях України. За їхніми даними, складна ситуація залишається в Чернігівській області.

