В Кабмине рассказали, где остается самая сложная ситуация в энергосистеме

В последние дни российские войска атакуют энергетические в северных и южных областях Украины. В частности, сложная ситуация остается в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для защиты критической инфраструктуры, чтобы гарантировать поставки электроэнергии и тепла населению", - добавили в министерстве.

Сообщается, что энергетики принимают меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы. По состоянию на 9 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. Сложной остается ситуация в Черниговской области. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение для потребителей", - отметили в Минэнерго.

Удары по энергетике

РФ с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Враг нацелился на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света. В частности, накануне россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.

Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.