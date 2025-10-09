ua en ru
В Кабмине рассказали, где остается самая сложная ситуация в энергосистеме

Четверг 09 октября 2025 11:20
В Кабмине рассказали, где остается самая сложная ситуация в энергосистеме Фото: самая сложная ситуация в энергосистеме остается в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В последние дни российские войска атакуют энергетические в северных и южных областях Украины. В частности, сложная ситуация остается в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. Сложной остается ситуация в Черниговской области. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение для потребителей", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что энергетики принимают меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы. По состоянию на 9 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для защиты критической инфраструктуры, чтобы гарантировать поставки электроэнергии и тепла населению", - добавили в министерстве.

Удары по энергетике

РФ с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Враг нацелился на Черниговскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света. В частности, накануне россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.

Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

Подробнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.

