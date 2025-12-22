ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Киеве: полиция устанавливает участников инцидента

Киев, Понедельник 22 декабря 2025 02:05
UA EN RU
Массовая драка со стрельбой в Киеве: полиция устанавливает участников инцидента Иллюстративное фото: работники полиции (facebook patrolpolice)
Автор: Марина Балабан

Полиция начала уголовное производство по факту массовой драки в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

В субботу, 20 декабря, около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в стычку на улице вблизи Бессарабской площади.

Местные паблики пишут, что драку устроили более десятка иностранцев и она длилась около часа.

В воскресенье, 21 декабря, в сети появилось видео массовой драки.

Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы.

Стычки в украинских городах

Ранее РБК-Украина писало о массовой драке между двумя компаниями в Киеве в сентябре. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Полицейские прекратили стычку и доставили девять участников конфликта в территориальное подразделение.

В июне в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора произошла драка между верующими Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), верующими Православной церкви Украины (ПЦУ) и правоохранителями. Сторонники московской церкви пытались прорваться в храм, правоохранительные органы помешали им это сделать.

Участники беспорядков сломали забор храма и попытались прорваться в здание собора. Правоохранители в ответ применили спецсредства, начались задержания, на место прибыло спецподразделение "ТОР". 12 граждан обратилось за медицинской помощью. Среди пострадавших во время драки - семь сотрудников полиции и медицинский работник.

Также на днях вблизи Львова произошла стрельба в помещении автосервиса, в результате чего два человека погибли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
Новости
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Большинство областей снова без света: "Укрэнерго" определилось с графиками на 22 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ