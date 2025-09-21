ua en ru
Политика
В Киеве произошла массовая драка: девять участников задержали

Киев, Воскресенье 21 сентября 2025 09:30
В Киеве произошла массовая драка: девять участников задержали Фото: в Киеве произошла массовая драка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве произошла ночная массированная драка в субботу, 20 сентября. Правоохранители задержали девять участников стычки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Вчера около 22:40 между двумя компаниями вспыхнул спор, который перерос в схватку. Драка произошла на улице после закрытия развлекательного заведения в Соломенском районе столицы.

Полицейские прекратили стычку и доставили девять участников конфликта в территориальное подразделение.

Полиция устанавливает других участников драки. Также правоохранители решают вопрос о квалификации этого инцидента.

Напомним, в июне в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора произошла драка. В результате столкновения пострадали полицейские.

Также на днях вблизи Львова произошла стрельба в помещении автосервиса, в результате чего два человека погибли.

