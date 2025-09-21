В Киеве произошла массовая драка: девять участников задержали
В Киеве произошла ночная массированная драка в субботу, 20 сентября. Правоохранители задержали девять участников стычки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Вчера около 22:40 между двумя компаниями вспыхнул спор, который перерос в схватку. Драка произошла на улице после закрытия развлекательного заведения в Соломенском районе столицы.
Полицейские прекратили стычку и доставили девять участников конфликта в территориальное подразделение.
Полиция устанавливает других участников драки. Также правоохранители решают вопрос о квалификации этого инцидента.
Напомним, в июне в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора произошла драка. В результате столкновения пострадали полицейские.
Также на днях вблизи Львова произошла стрельба в помещении автосервиса, в результате чего два человека погибли.