Головна » Новини » Надзвичайні події

Масова бійка зі стріляниною в Києві: поліція встановлює учасників інциденту

Київ, Понеділок 22 грудня 2025 02:05
UA EN RU
Масова бійка зі стріляниною в Києві: поліція встановлює учасників інциденту Ілюстративне фото: працівники поліції (facebook patrolpolice)
Автор: Марина Балабан

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом масової бійки у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

У суботу, 20 грудня, близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі.

Місцеві пабліки пишуть, що бійку влаштували більше десятка іноземців і вона тривала близько години.

У неділю, 21 грудня, у мережі з'явилось відео масової бійки .

Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини та факт стрілянини.

Сутички в українських містах

Раніше РБК-Україна писало про масову бійку між двома компаніями в Києві у вересні. Інцидент стався у Солом'янському районі столиці. Поліцейські припинили сутичку та доставили девʼятьох учасників конфлікту до територіального підрозділу.

У червні у центрі Чернівців біля Свято-Духівського кафедрального собору сталася бійка між вірянами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), вірянами Православної церкви України (ПЦУ) та правоохоронцями. Прихильники московської церкви намагалися прорватися до храму, правоохоронні органи завадили їм це зробити.

Учасники заворушень зламали паркан храму та спробували прорватися до будівлі собору. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби, почалися затримання, на місце прибув спецпідрозділ "ТОР". 12 громадян звернулося за медичною допомогою. Серед постраждалих під час бійки - семеро співробітників поліції та медичний працівник.

Також днями поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу, в результаті чого дві особи загинули.

