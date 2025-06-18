В драке за храм в Черновцах пострадали полицейские: что произошло (фото)

Национальная полиция начала уголовное производство из-за драки, которая произошла 17 июня в центре Черновцов возле Свято-Духовского кафедрального собора. Во время драки пострадали сотрудники полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Черновицкой области.

"17 июня в областном центре между представителями двух религиозных общин возник конфликт за пользование культовым сооружением. Сейчас по фактам совершения противоправных действий проводятся досудебные расследования", - сказано в сообщении ГУНП.

По состоянию на 18 июня приняты все меры для стабилизации ситуации. Противоправные действия прекращены. Всего к полицейским поступило 25 обращений граждан относительно инцидента. Среди них:

причинение телесных повреждений;

возможный захват храма неизвестными лицами;

препятствование журналистской деятельности;

повреждение имущества культового сооружения.

Также 12 граждан обратилось за медицинской помощью. Среди пострадавших во время драки - семь сотрудников полиции и медицинский работник.

Начато уголовное производство в соответствии с ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Драка за Свято-Духовский собор в Черновцах

Местные черновицкие СМИ пишут, что 17 июня возле собора произошли столкновения между верующими Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), верующими Православной церкви Украины (ПЦУ) и правоохранителями. Сторонники московской церкви пытались прорваться в храм, правоохранительные органы помешали им это сделать.

Участники беспорядков сломали забор храма и попытались прорваться в здание собора. Правоохранители в ответ применили спецсредства, начались задержания, на место прибыло спецподразделение "ТОР".

Фото: драка под Свято-Духовским собором в Черновцах (скриншот с прямой трансляции)

Известно также, что причиной драки стала попытка помешать провести в храме первое богослужение на украинском языке. Оно было запланировано на 17 июня.

Также, как пишут СМИ, еще до этого после перехода собора в подчинение ПЦУ верующие московской церкви блокировали его работу, в частности проводя там круглосуточные молитвенные стояния.

Штурм собора сторонниками УПЦ МП начался после того, как на место приехал митрополит московской церкви в Украине Мелетий. Однако правоохранители и верующие украинской церкви сорвали попытку помешать проведению богослужения на украинском языке в храме.