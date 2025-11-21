ua en ru
Британия готовит войска для Украины на фоне нового раунда переговоров США, - Bloomberg

Британия, Пятница 21 ноября 2025 04:15
Британия готовит войска для Украины на фоне нового раунда переговоров США, - Bloomberg Фото: британский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Великобритания уточнила планы по развертыванию военных подразделений в Украине, готовясь к возможному завершению войны и участию в мирном урегулировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

После летних разведывательных миссий и проверок готовности Великобритания определила, какие войска и подразделения будут направлены в Украину, а также где разместятся их штаб-квартиры.

Эти меры входят в рамки коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, направленной на поддержку Украины в случае достижения соглашения о мире.

Министр обороны подчеркнул, что планы будут согласованы с союзниками и адаптированы к условиям любого будущего мирного урегулирования.

Подготовка к развертыванию войск

Великобритания намерена выделить ресурсы для быстрого развертывания своих подразделений в стране, включая возможность обучения украинских сил внутри самой Украины.

Координация действий многонациональных войск будет осуществляться через группу во главе с двухзвездным британским офицером.

Планы также включают расширение Черноморской оперативной группы Турции, Румынии и Болгарии для безопасного обеспечения морских путей и разминирования портов.

Поддержка мирного процесса

Параллельно военная делегация США ведет переговоры в Киеве в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры с Россией.

Великобритания выразила готовность поддерживать эти усилия, выделив более 100 миллионов фунтов стерлингов на первоначальные расходы для размещения войск в случае подписания соглашения о прекращении огня.

Размещение подразделений планируется вдали от линии фронта, с целью безопасного сопровождения процесса восстановления украинской армии и инфраструктуры.

Напоминаем, что Великобритания направляет Украине свыше 17 млн долларов на восстановление энергосистемы и одновременно вводит запрет на морские поставки российского сжиженного газа, усиливая экономическое давление на Москву.

Отметим, что Великобритания экстренно перебрасывает в Бельгию специалистов и оборонное оборудование после серии инцидентов с дронами, которые нарушили работу аэропортов и военных объектов.

