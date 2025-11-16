"АТЕШ" сообщает о дезертирстве и потерях России под Покровском

Ситуация в Покровске продолжает оставаться напряженной, а бои на подступах к городу приводят к нарастанию внутренних проблем среди российских подразделений, работающих в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" сообщают о том, что в Покровско-Мирноградской агломерации фиксируется ухудшение положения российских войск.

По их данным, части 39 гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ ведут штурм в условиях, когда отдельные районы переходят от одной стороны к другой, а общее продвижение заметно замедлилось.

В сообщениях указывается, что раненые и погибшие остаются на улицах, так как эвакуация осложнена, а ротации и поставки ресурса продвигаются значительно медленнее, чем ранее.

Исчезновения и дезертирство

По информации агентов, после прицельных ударов Сил обороны Украины по позициям российских подразделений в пригородах Покровска начали фиксировать исчезновения и возможные случаи дезертирства.

Под огнем оказались командные пункты, места сосредоточения техники и подразделения, задействованные в использовании БПЛА.

Российские военнослужащие допускают, что часть исчезнувших могла быть связана с ударами, что вызывает напряжение внутри подразделений.

Новые обращения в движение

Представители "АТЕШ" отмечают, что получают новые обращения от российских военных, которые предлагают присоединиться к движению.

При этом в организации заявляют, что имеют определенные результаты работы в Покровске, однако о них пока нельзя публично сообщать. Как только появится возможность и подходящее время - это будет сделано.