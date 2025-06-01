Маск удивил реакцией на атаку СБУ по аэродромам РФ

Беспилотники становятся ключевым инструментом современной войны. Сегодняшняя масштабная атака на стратегическую авиацию в России еще раз подтвердила, что будущее за дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска.

Маск довольно коротко отреагировал на сегодняшнюю спецоперацию Службы безопасности Украины. Однако отметил, что будущее именно за беспилотниками.

Заметим, что Илон Маск известен своим неоднозначным отношением к Украине.

Его заявления во время войны неоднократно приводили к громким скандалам. В частности в начале весны американский миллиардер высказался об отключении Starlink для ВСУ и обвинил украинцев в атаке на его соцсеть Х.

РБК-Украина в своем материале собрало скандальные заявления Маска об Украине и войне.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" стала одной из самых масштабных спецопераций украинских сил безопасности. В течение полутора лет Служба безопасности Украины готовила удар по стратегической авиации врага, и сегодня, 1 июня, этот план реализовали - дроны СБУ атаковали российские аэродромы.

Беспилотники поразили сразу четыре российских военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате атаки поврежден 41 самолет, что составляет около трети всех стратегических носителей крылатых ракет на вооружении армии РФ.

Операция стала не только важной победой в тылу врага, но и четким сигналом: украинские силы способны доставать ключевые объекты агрессора даже далеко за линией фронта.

Заметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

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