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Маск здивував реакцією на атаку СБУ по аеродромах РФ

Україна, Неділя 01 червня 2025 21:59
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Маск здивував реакцією на атаку СБУ по аеродромах РФ Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Безпілотники стають ключовим інструментом сучасної війни. Сьогоднішня масштабна атака на стратегічну авіацію в Росії ще раз підтвердила, що майбутнє за дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського мільярдера Ілона Маска.

Маск доволі коротко відреагував на сьогоднішню спецоперацію Служби безпеки України. Однак відзначив, що майбутнє саме за безпілотниками.

"Безпілотники - майбутнє війни. Пілотовані літаки - ні", - зазначив він.

Зауважимо, що Ілон Маск відомий своїм неоднозначним ставленням до України.

Його заяви під час війни неодноразово доходи до гучних скандалів. Зокрема на початку весни американський мільярдер висловився про відключення Starlink для ЗСУ та звинуватив українців в атаці на його соцмережу Х.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало скандальні заяви Маска про Україну та війну.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" стала однією з наймасштабніших спецоперацій українських сил безпеки. Упродовж півтора року Служба безпеки України готувала удар по стратегічній авіації ворога, і сьогодні, 1 червня, цей план реалізували - дрони СБУ атакували російські аеродроми.

Безпілотники вразили відразу чотири російські військові аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Унаслідок атаки пошкоджено 41 літак, що є близько третини всіх стратегічних носіїв крилатих ракет на озброєнні армії РФ.

Операція стала не лише важливою перемогою в тилу ворога, а й чітким сигналом: українські сили здатні діставати ключові об’єкти агресора навіть далеко за лінією фронту.

Зауважимо, що в СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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