ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маск вирішив закрити магазини Tesla

Новини » Телеком & IT    01.03.2019 - 19:26
Маск вирішив закрити магазини Tesla
Фото: Ілон Макс і його Tesla (spacex.com)

Tesla перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн

Американський виробник електромобілів Tesla закриє всі свої роздрібні магазини і перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що таке рішення компанія прийняла для того, щоб скоротити витрати і зменшити вартість електричного п'ятимісного авто Model 3, продаючи їх зі стартовою ціною в 35 тис. доларів.

За словами глави Tesla Ілона Маска, закриття мережі роздрібних магазинів допоможе компанії стати "дуже сильною конкурентною стороною". Маск також додав, що "це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яке може відтворити лише стартап".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Tesla починає продаж своєї лінійки електромобілів Model 3 по всьому Європейському союзу, отримавши схвалення від голландського агентства по автомобільних перевезень RDW.

Крім того, засновник Tesla Ілон Маск оголосив, що 7 січня в Шанхаї починається будівництва заводу з виробництва автомобілів Tesla.

SpaceX випробувала двигун для міжпланетного корабля Tesla в лютому розпочне поставки Model 3 в Європу
Новини України Илон Маск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся