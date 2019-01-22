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Tesla в лютому розпочне поставки Model 3 в Європу

Новини » Транспорт    22.01.2019 - 22:01
Tesla в лютому розпочне поставки Model 3 в Європу
Ілюстративне фото (tesla.com)

У Європі стартують продажі Tesla Model 3

Компанія Tesla починає продаж своєї лінійки електромобілів Model 3 по всьому Європейському союзу, отримавши схвалення від голландського агентства по автомобільним перевезенням RDW. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Отриманий в Голландії дозвіл дозволить компанії продавати свої автомобілі по всій Європі з середини лютого, не потребуючи дозволу в кожній окремій країні ЄС. Відомо, що ще на початку січня Tesla відкрила передзамовлення на Model 3 в ряді європейських країн.

Запуск європейської Model 3 відбувається в критичний момент для Tesla - в США закінчується програма податкового кредиту на електрокари. Tesla планує створити новий гігантський завод в Китаї, відмовляється від дешевих акумуляторів на моделях S і X, скорочує робітників.

У цьому році Tesla також зіткнеться з прямою конкуренцією: Audi, Volkswagen, Porsche, BMW і багато інших будуть випускати власні електромобілі і кросовери. Запуск Model 3 в континентальній Європі стане ключем до того, щоб випередити конкурентів і дати компанії фінансування.

"Електрокари з правостороннім керуванням для Великобританії очікуються в середині року, якщо тільки деякі інші події не зіпсують всі плани", - додають журналісти Jalopnik, натякаючи на Brexit.

Нагадаємо, що компанія Tesla пообіцяла подарувати свій електромобіль Model 3 кожному, хто знайде уразливості в програмному забезпеченні і зламає систему безпеки електромобіля.

Крім того, засновник Tesla Ілон Маск оголосив, що 7 січня в Шанхаї починається будівництво заводу з виробництва автомобілів Tesla.

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