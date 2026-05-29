Лунная миссия NASA и собственные ракеты-носители: "светит ли" Украине возвращение в космос

Украина более 7 лет живет без утвержденной государственной космической программы. Это привело к глубокому системному кризису, критическому оттоку кадрового потенциала и постепенному сворачиванию уникальных технологий.

О том, что происходит в космической сфере Украины и сможем ли мы создавать собственные ракеты-носители, - в большом обзоре по материалам интервью РБК-Украина с экс-директором Института космических исследований НАНУ Олегом Федоровым .

Главное: Шаг в ЕКА: ученые ИКС готовятся подписать первый контракт с Европейским космическим агентством, который станет началом вступления Украины в эту организацию.

Лунные иллюзии: NASA пригласило Украину в программу Artemis, однако наше участие является декларативным, ведь создание собственных компонентов требует колоссальных бюджетных средств.

Неудача серии "Сич": возвращения к старым спутникам не будет, поскольку технологии устарели на 10 лет, а запуск "Сич-2-30" в 2022 году был поспешным политическим шагом без реального результата.

Собственная ракета-носитель: создание украинской ракеты-носителя с нуля требует астрономических инвестиций, а прежний потенциал КБ "Южное" пока стремительно сокращается.

Космическая гонка: война в Украине заставила мир свернуть "мирные" исследования - теперь все орбитальные технологии затачиваются под разведку, противоспутниковые средства, разведки и радиоэлектронное противодействие.

К каким космическим проектам привлечена Украина (инфографика РБК-Украина)

Шаг в Европу и лунные иллюзии

Сегодня Украина делает первый практический шаг к полноценному членству в Европейском космическим агентстве. После двух лет сложных переговоров Институт космических исследований готовится подписать первый контракт, посвященный интеграции спутниковых данных в национальную статистику.

Этот проект рассчитан на полтора года и необходим для экологического мониторинга, фиксации разрушений и оценки ущерба от боевых действий. Европейские специалисты уже отобрали 7 украинских проектов, в которых будут участвовать несколько институтов НАНУ.

Однако этот контракт не является коммерческим в классическом понимании - прибыли Украина не получит. Фактически, украинское правительство перечислило средства в ЕКА, и эти же деньги теперь возвращаются отечественным научным организациям в рамках грантов. Это плата за входной билет в европейское космическое сообщество, которое открывает доступ к реальным технологиям.

В то же время по американскому вектору ситуация значительно сложнее. Формального соглашения с NASA у нашего государства пока нет, а совместные программы и финансирование прекратились, хотя еще два десятилетия назад после полета Леонида Каденюка, они были.

Недавно NASA направило письмо-приглашение Украине присоединиться к лунной программе Artemis. Однако участие нашего государства в освоении Луны сейчас является чисто декларативным. Главное условие программы заключается в том, что каждый участник создает свой уникальный технологический компонент за собственные средства.

Поскольку финансирования на это в оборонном бюджете Украины нет, реальная интеграция КБ "Южное" или других предприятий в этот проект остается под большим вопросом.

Фото: Олег Федоров об участии Украины в международных проектах (инфографика РБК-Украина)

Неудача серии "Сич" и конец эпохи спутникостроения

По словам Олега Федорова, проект "Сич-2-30", который запустили в январе 2022 года к юбилею Независимости, оказался поспешным политическим решением. Оно принималось в сложных условиях и в результате не дало ожидаемого научного или практического результата.

Возврата к спутникам "Сич" уже не будет, поскольку вся эта линейка была глубокой модернизацией советского наследия аппаратов типа "Океан-О". Поскольку Украина не финансировала и не создавала новых инноваций в этом направлении в течение последних десяти лет, эти технологии устарели как минимум на десятилетие.

Полномасштабное вторжение РФ также окончательно уничтожило самый перспективный и фактически готовый сугубо украинский научный проект "Ионосат-Микро". Этот аппарат должен был анализировать параметры ионосферы для выявления признаков катастрофических явлений. Его время просто прошло, и теперь ученым придется разрабатывать совершенно другие системы с нуля.

Собственной спутниковой группировки у Украины сейчас нет. Для гражданских задач и мониторинга экологических последствий подрыва Каховской ГЭС ученые бесплатно используют данные европейских спутников Sentinel среднего разрешения.

При этом создание отечественных телекоммуникационных аппаратов (вроде скандального и замороженного проекта "Лыбидь") в ближайшие годы невозможно из-за тотальной потери технологической базы.

Построит ли Украина собственную ракету-носитель

Раньше наша страна действительно была одним из мощных мировых центров оборонной ракетной промышленности. Специалисты КБ "Южное" в Днепре в свое время создали межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана", которые вплоть до 2014 года сами же и обслуживали в РФ, а ракетоноситель "Зенит" Илон Маск называл абсолютно гениальной разработкой. Однако вся эта линейка - это наследие советской инженерной школы.

Создание собственной гражданской ракеты-носителя с нуля требует огромных финансовых капиталовложений и длительного времени. В течение многих лет государство должным образом не поддерживало даже военную ракетную программу.

Украинский двигатель на европейской легкой ракете Vega или участие в проекте Antares - это остатки прежнего потенциала. Поскольку украинский компонент в международных проектах ежегодно сокращается, наше присутствие на рынке космических запусков постепенно угасает.

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Ассоциация "Космос" и Украинский союз промышленников и предпринимателей недавно направили правительству пакет рекомендаций, который требует немедленного проведения полного аудита предприятий, мощностей и имеющихся специалистов.

Кадровая катастрофа и выживание за счет ИИ

В украинской академической науке наблюдается критический отток ученых. Если текущая тенденция сохранится, молодых ученых в стране не останется вообще. Базовое финансирование НАНУ покрывает лишь около 70% от штатного расписания Института космических исследований.

Денег на модернизацию инфраструктуры, ремонт и содержание зданий государство не выделяет вообще. Наибольший кризис наблюдается в приборостроении, то есть в создании собственного научного "железа", которое требует значительных инвестиций.

Сейчас институт выживает преимущественно благодаря международным грантам программы Horizon Europe и финансированию от Национального фонда исследований Украины на конкурсной основе.

Кроме того, из-за финансовых и безопасностных ограничений в получении спутниковых снимков высокого разрешения, ученые сделали ставку на искусственный интеллект. Технологии ИИ используются для обработки больших массивов разнородных данных среднего качества.

Это позволяет прогнозировать урожайность для Минэкономики, анализировать деградацию почв для Госстата. Наблюдения за космосом ведут даже в Антарктике на станции "Академик Вернадский", где украинские физики фиксируют геофизические изменения околоземного пространства.

Гражданский софт для звездных войн

Несмотря на сугубо гражданский статус, Институт космических исследований сейчас вовлечен в разработки, которые определят архитектуру будущих военных конфликтов в околоземном пространстве.

Украинские предприятия исторически владели монополией на советские системы космической стыковки - знаменитый комплекс "Курс" обеспечивал сближение всех кораблей "Союз" и "Прогресс" на орбите. Сейчас этот опыт переформатируют под новые международные коммерческие контракты.

По заказу иностранных партнеров КБ "Южное" и частная компания "Курсорбитал" начали работу над совершенно новым проектом орбитальной стыковки аппаратов. В этом треке специалисты ИКИ по кибернетике и IT разрабатывают математическую основу - сложные алгоритмы автономного сближения и стыковки на орбите.

В будущем это софтверное направление может стать ключевой коммерческой нишей для возрождения украинской космической индустрии.

Новая космическая гонка: конец "мирного космоса"

Российско-украинская война в корне изменила военные доктрины ведущих государств мира и дала толчок тотальной милитаризации космоса.

Околоземная орбита превратилась в главный плацдарм будущего глобального противостояния между США и Китаем, а Европейский Союз уже официально зафиксировал в своей космической политике принцип, что нет обороны без космоса, и нет космоса без обороны.

Ведущие государства мира практически свернули финансирование сугубо гражданских исследований. Все современные орбитальные и даже лунные программы США сейчас переориентируются под нужды оборонного трека.

Основными приоритетами стали разработка противоспутникового оружия, создание защищенной связи, глобальная разведка и технологии радиоэлектронного противодействия.

При этом Пентагон начал массово привлекать частные компании для ускорения инноваций, поскольку простое штампование государственных ракет больше не гарантирует победы. Россия, в свою очередь, так же активно работает над боевыми спутниками и ищет пути вывода оружия на орбиту.

Без восстановления государственного видения, финансирования приборостроения и принятия новой пятилетней космической программы Украина рискует окончательно потерять статус космической державы.

Потенциал для скачка остается в IT-секторе, разработке софта для орбитальной стыковки и системах искусственного интеллекта, однако для этого нужна немедленная консолидация разрозненных усилий отрасли.