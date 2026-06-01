Маск хочет запустить миллион спутников для ИИ, но это может быть катастрофой, - Forbes
Илон Маск планирует до 2028 года вывести на орбиту миллион спутников для работы искусственного интеллекта. Однако ведущие ученые предупреждают о возможном финансовом крахе компании SpaceX из-за астрономической стоимости проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Основатель SpaceX видит будущее в орбитальных центрах обработки данных. Его цель - обеспечить ИИ для миллиардов людей. Однако реализация этого замысла стоит слишком дорого. Сейчас компания уже запустила около 10 000 спутников Starlink.
Стоимость каждого аппарата составляет 2 миллиона долларов. Масштабирование этой системы до миллиона единиц потребует сумасшедших затрат. Эксперты оценивают бюджет в 2 триллиона долларов, что равно всей прогнозируемой стоимости SpaceX после выхода на биржу.
Роберт Зубрин, известный конструктор ракет, настроен скептически. Он знает Маска более 25 лет и предостерегает, что этот шаг может прервать успешную серию бизнесмена.
"Запуск орбитальной группировки центров обработки данных с миллионом спутников - это фантазия", - говорит ученый.
Почему космос проигрывает Земле
Технические вызовы поражают не меньше финансовых. Маск обещает запускать гигантский корабль Starship каждый час, а это означает 8700 полетов в год. Сейчас SpaceX осуществляет в среднем три старта в неделю.
Экономика проекта также вызывает вопросы:
- Энергия в космосе стоит около 100 000 долларов за киловатт.
- Наземные солнечные панели дают энергию по 3 000 долларов за киловатт.
- Газовые генераторы снижают цену до 1 000 долларов.
Наземные центры обработки данных остаются гораздо более выгодными. Маск считает иначе.
"По моей оценке, в течение 2-3 лет самым дешевым способом генерации вычислений искусственного интеллекта будет космос", - заявил он в обращении на сайте компании.
Прогнозы Google и будущее Starship
Ученые из Google Project Suncatcher также исследуют космические вычисления. Их прогнозы менее оптимистичны, чем графики Маска. Космические станции могут стать конкурентоспособными только к середине 2030-х годов.
Для этого SpaceX должна достичь невероятных показателей. Стоимость запуска должна упасть до 200 долларов за килограмм, что возможно только при условии полной многоразовости Starship. Последние испытания корабля прошли с переменным успехом: первая ступень ракеты упала в океан из-за отказа двигателей.
Брайан Херли из "Новой космической экономики" соглашается с коллегами. Он считает, что развертывание таких сетей реально лишь через десятилетия. Нужно учитывать затраты на обслуживание, страхование и риски. Космос пока не готов принять такое количество оборудования.
IPO и золотая лихорадка
Зачем Маску такой рискованный план именно сейчас? Ответ может крыться в будущем IPO (выход на биржу). Маск хочет сделать размещение акций SpaceX и xAI максимально громким и для этого использует ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.
Зубрин уверен, что Маск играет на чувствах инвесторов.
"Он рассчитывает, что люди смотрят на это и говорят: "Ну, я не знаю, действительно ли это сработает, но ведь никто никогда не проигрывал деньги, делая ставки на Илона Маска"", - резюмирует эксперт.
Сейчас SpaceX остается мировым лидером по количеству запусков. Она опережает даже NASA. Однако амбиции по миллиону спутников ставят под угрозу даже путешествие на Луну. Из-за задержек со Starship NASA уже начало искать альтернативных подрядчиков для высадки астронавтов.
Один из главных конкурентов Маска по космической гонке к Луне миллиардер Джефф Безос отметился неудачным запуском ракеты New Glenn, которую компания Blue Origin разработала специально для лунной программы NASA. Буквально через секунды после старта систему охватило пламя.
А NASA начинает строительство масштабной базы на южном полюсе Луны. Агентство уже заказало первые посадочные модули, вездеходы и дроны для подготовки к высадке астронавтов.
Украина может присоединиться к историческому проекту построения базы на Луне. NASA интересуют возможности и двигатели от КБ "Южное", но в участии Украины есть свои нюансы.