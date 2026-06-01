Маск хочет запустить миллион спутников для ИИ, но это может быть катастрофой, - Forbes

00:16 01.06.2026 Пн
4 мин
Почему ученые называют этот план миллиардера чистой фантазией и финансовой катастрофой для SpaceX?
aimg Филипп Бойко
Маск хочет запустить миллион спутников для ИИ, но это может быть катастрофой, - Forbes Фото: президент США Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Илон Маск планирует до 2028 года вывести на орбиту миллион спутников для работы искусственного интеллекта. Однако ведущие ученые предупреждают о возможном финансовом крахе компании SpaceX из-за астрономической стоимости проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Основатель SpaceX видит будущее в орбитальных центрах обработки данных. Его цель - обеспечить ИИ для миллиардов людей. Однако реализация этого замысла стоит слишком дорого. Сейчас компания уже запустила около 10 000 спутников Starlink.

Стоимость каждого аппарата составляет 2 миллиона долларов. Масштабирование этой системы до миллиона единиц потребует сумасшедших затрат. Эксперты оценивают бюджет в 2 триллиона долларов, что равно всей прогнозируемой стоимости SpaceX после выхода на биржу.

Роберт Зубрин, известный конструктор ракет, настроен скептически. Он знает Маска более 25 лет и предостерегает, что этот шаг может прервать успешную серию бизнесмена.

"Запуск орбитальной группировки центров обработки данных с миллионом спутников - это фантазия", - говорит ученый.

Почему космос проигрывает Земле

Технические вызовы поражают не меньше финансовых. Маск обещает запускать гигантский корабль Starship каждый час, а это означает 8700 полетов в год. Сейчас SpaceX осуществляет в среднем три старта в неделю.

Экономика проекта также вызывает вопросы:

  • Энергия в космосе стоит около 100 000 долларов за киловатт.
  • Наземные солнечные панели дают энергию по 3 000 долларов за киловатт.
  • Газовые генераторы снижают цену до 1 000 долларов.

Наземные центры обработки данных остаются гораздо более выгодными. Маск считает иначе.

"По моей оценке, в течение 2-3 лет самым дешевым способом генерации вычислений искусственного интеллекта будет космос", - заявил он в обращении на сайте компании.

Прогнозы Google и будущее Starship

Ученые из Google Project Suncatcher также исследуют космические вычисления. Их прогнозы менее оптимистичны, чем графики Маска. Космические станции могут стать конкурентоспособными только к середине 2030-х годов.

Для этого SpaceX должна достичь невероятных показателей. Стоимость запуска должна упасть до 200 долларов за килограмм, что возможно только при условии полной многоразовости Starship. Последние испытания корабля прошли с переменным успехом: первая ступень ракеты упала в океан из-за отказа двигателей.

Брайан Херли из "Новой космической экономики" соглашается с коллегами. Он считает, что развертывание таких сетей реально лишь через десятилетия. Нужно учитывать затраты на обслуживание, страхование и риски. Космос пока не готов принять такое количество оборудования.

IPO и золотая лихорадка

Зачем Маску такой рискованный план именно сейчас? Ответ может крыться в будущем IPO (выход на биржу). Маск хочет сделать размещение акций SpaceX и xAI максимально громким и для этого использует ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

Зубрин уверен, что Маск играет на чувствах инвесторов.

"Он рассчитывает, что люди смотрят на это и говорят: "Ну, я не знаю, действительно ли это сработает, но ведь никто никогда не проигрывал деньги, делая ставки на Илона Маска"", - резюмирует эксперт.

Сейчас SpaceX остается мировым лидером по количеству запусков. Она опережает даже NASA. Однако амбиции по миллиону спутников ставят под угрозу даже путешествие на Луну. Из-за задержек со Starship NASA уже начало искать альтернативных подрядчиков для высадки астронавтов.

Что еще интересного о космосе

Один из главных конкурентов Маска по космической гонке к Луне миллиардер Джефф Безос отметился неудачным запуском ракеты New Glenn, которую компания Blue Origin разработала специально для лунной программы NASA. Буквально через секунды после старта систему охватило пламя.

А NASA начинает строительство масштабной базы на южном полюсе Луны. Агентство уже заказало первые посадочные модули, вездеходы и дроны для подготовки к высадке астронавтов.

Украина может присоединиться к историческому проекту построения базы на Луне. NASA интересуют возможности и двигатели от КБ "Южное", но в участии Украины есть свои нюансы.

