5 изменений на коже, которые могут свидетельствовать о тяжелом состоянии

Некоторые изменения на коже могут быть предупреждающими признаками рака кожи. Дерматолог назвала тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Признаки рака кожи

Дерматолог Эмили Альфонси рассказала, что кожа является самым большим органом тела, поэтому даже незначительные изменения могут указывать на тяжелое состояние.

Родинки или поражения

Необходимо проверять любую родинку, которая меняет размер, форму или цвет или появляется неровная граница.

Постоянные сухие или зудящие пятна

Они могут быть безвредными, но длительные симптомы могут свидетельствовать об экземе или даже лимфоме кожи.

Незаживающие раны

Язва, которая не заживает через две недели, может быть признаком плоскоклеточного рака.

Внезапное изменение цвета кожи

Необъяснимые покраснения, пожелтение или темные пятна могут указывать на основные проблемы со здоровьем, такие как заболевания печени или меланома.

Новообразования

Следите за новообразованиями, которые появляются внезапно, особенно если они кровоточат или покрываются коркой.

По словам доктора, рак кожи является одним из видов рака, которые лучше всего поддаются лечению, если его обнаружить на ранних стадиях.

Стоит проводить ежемесячные осмотры кожи дома, уделяя особое внимание участкам, которые часто пропускают, например, коже головы, за ушами и под ногтями. Если вы заметили что-то необычное, то не медлите, а обратитесь к специалисту.

Как уберечься

Чтобы снизить риск развития рака во время пребывания на улице, следует: