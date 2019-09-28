На Марші рівності в Любліні поліція застосувала водомет і газ

Фото: поліція протистоїть противників Маршу рівності в Любліні (rmf24.pl)

Таким чином правоохоронці відреагували на дії супротивників акції

У суботу, 28 вересня, на Марші рівності в Любліні поліція застосувала сльозогінний газ і водомет щодо протестувальників, які намагалися його заблокувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що близько 300 учасників Маршу Рівності зібралися опівдні, в той час як противники заходу чекали їх неподалік. Між учасниками сталася бійка.

У результаті поліцейські, яких налічувалося кілька сотень людей, застосували водяну гармату і сльозогінний газ після того, як противники маршу не відреагували на заклики мирно врегулювати ситуацію. Кілька людей затримано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харківська поліція затримала трьох чоловіків і готує їм підозри в порушенні публічного порядку під час проведення Маршу рівності в Харкові.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі під час акції "Одеса-Прайд 2019" затримали 3 людини, які намагалися вчинити провокації. Поліція склала протоколи за дрібне хуліганство.

Також нагадаємо, що в червні 2019 року в Києві відбувся "Марш рівності", в результаті якої сталися сутички між учасниками акції та її противниками. Кілька людей увірвалися в колону учасників маршу і напали на них. Поліцейським вдалося відреагувати і вивести нападників.