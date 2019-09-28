ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Марші рівності в Любліні поліція застосувала водомет і газ

Новини » В світі    28.09.2019 - 17:43
На Марші рівності в Любліні поліція застосувала водомет і газ
Фото: поліція протистоїть противників Маршу рівності в Любліні (rmf24.pl)

Таким чином правоохоронці відреагували на дії супротивників акції

У суботу, 28 вересня, на Марші рівності в Любліні поліція застосувала сльозогінний газ і водомет щодо протестувальників, які намагалися його заблокувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що близько 300 учасників Маршу Рівності зібралися опівдні, в той час як противники заходу чекали їх неподалік. Між учасниками сталася бійка.

У результаті поліцейські, яких налічувалося кілька сотень людей, застосували водяну гармату і сльозогінний газ після того, як противники маршу не відреагували на заклики мирно врегулювати ситуацію. Кілька людей затримано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харківська поліція затримала трьох чоловіків і готує їм підозри в порушенні публічного порядку під час проведення Маршу рівності в Харкові.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі під час акції "Одеса-Прайд 2019" затримали 3 людини, які намагалися вчинити провокації. Поліція склала протоколи за дрібне хуліганство.

Також нагадаємо, що в червні 2019 року в Києві відбувся "Марш рівності", в результаті якої сталися сутички між учасниками акції та її противниками. Кілька людей увірвалися в колону учасників маршу і напали на них. Поліцейським вдалося відреагувати і вивести нападників.

У Польщі прокоментували дозвіл на ексгумацію в Україні Україна дозволила Польщі відновити ексгумації
Новини України Польшамарш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся