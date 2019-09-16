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Поліція Харкова готує підозру трьом учасникам заворушень на Марші рівності

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 02:41
Поліція Харкова готує підозру трьом учасникам заворушень на Марші рівності
Фото: зіткнення на акції у Харкові (mediaport.ua)

Внаслідок дій затриманих постраждали двоє поліцейських

Харківська поліція затримала трьох чоловіків та готує підозри у порушенні публічного порядку під час проведення Маршу рівності в неділю, 15 вересня. Про це передає відділ комунікації поліції.

Зазначається, що під час конфлікту на вулиці Римарській група молодиків чинила опір поліцейським. Також, за інформацією поліції, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ, двоє поліцейських постраждали.

Після цього до Шевченківського відділу поліції доставили 17 учасників заворушень. Із них двом 23-річним харків’янам і одному 21-річному уродженецю Іванофранківської області готується повідомлення про підозру у вчиненні насильства щодо правоохоронців.

Передбачається покарання за такий злочин у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, поліція Харкова відкрила два кримінальні провадження і оформила адміністративний протокол за фактами порушень громадського порядку після Маршу рівностей.

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