В Одесі на "прайді" затримали 3 людини

Фото: затримання на "прайді" в Одесі (Думская)

Поліція склала протоколи за дрібне хуліганство

У Одесі під час акції "Одеса-Прайд 2019" затримали 3 людини, які намагалися здійснити провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, під час ходи учасників "прайду" деякі особи намагалися вчинити провокацію та розпочати конфлікт. Так, співробітники поліції затримали трьох оcіб, які намагалися спровокувати сутичку з учасниками акції та правоохоронцями.

"Завдяки профілактичним заходам сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути", - додали в поліції.

Опубліковано Вячеславом Грубыєм Субота, 31 серпня 2019 р.

Як зазначається, щодо затриманих правопорушників були складені адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП, а саме - дрібне хуліганство. Інших правопорушень під час акції не було зафіксовано.

В місцевому виданні "Думская" повідомили, що участь в "прайді" взяли близько 300 осіб, а за правопорядком слідкували майже 500 співробітників поліції.

Нагадаємо, що в червні цього року у Києві відбувся "Марш рівності", який був організований організацією "КиївПрайд". Тоді в ході маршу сталися сутички між учасниками акції та її противниками. Декілька осіб увірвалися в колону учасників маршу та напали на них. Правоохоронцям вдалося оперативно відреагувати і вивести нападників.

Також РБК-Україна писало, що в ході "Маршу рівності" у Києві не відбулося жодного затримання. Однак правоохоронці провели превентивні заходи перед початком акції та затримали декілька осіб. Крім того, в поліції не надавали інформації про постраждалих в ході сутичок на "прайді".