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На Марше равенства в Люблине полиция применила водомет и газ 

Новости » В мире    28.09.2019 - 17:43
На Марше равенства в Люблине полиция применила водомет и газ 
Фото: полиция противостоит противникам Марша равенства в Люблине (rmf24.pl)

Таким образом правоохранители отреагировали на действия противников акции

В субботу, 28 сентября, на Марше равенства в Люблине полиция применила слезоточивый газ и водомет в отношении протестующих, которые пытались его заблокировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что около 300 участников Марша Равенства собрались в полдень, в то время как противники мероприятия поджидали их неподалеку. Между участниками произошла потасовка.

В результате полицейские, которых насчитывалось несколько сотен человек, применили водяную пушку и слезоточивый газ после того, как противники марша не отреагировали на призывы мирно урегулировать ситуацию. Несколько человек задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковская полиция задержала трех мужчин и готовит им подозрения в нарушении публичного порядка во время проведения Марша равенства в Харькове.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе во время акции "Одесса-Прайд 2019" задержали 3 человека, которые пытались совершить провокации. Полиция составила протоколы за мелкое хулиганство.

Также напомним, что в июне 2019 года в Киеве состоялся "Марш равенства", в результате которого произошли столкновения между участниками акции и ее противниками. Несколько человек ворвались в колонну участников марша и напали на них. Полицейским удалось отреагировать и вывести нападавших.

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