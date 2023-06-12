ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Луганской области обустроили еще один госпиталь для россиян на территории школы

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 19:59
Оккупанты в Луганской области обустроили еще один госпиталь для россиян на территории школы Фото: Оккупанты в Луганской области обустроили еще один госпиталь для россиян на территории школы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в Луганской области для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в селе Мостки Луганской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

В то же время в Луганской области увеличились случаи дезертирства. Военные отмечает, что рост вызван успешными боевыми действиями Сил обороны Украины и значительными потерями россиян в живой силе.

"На временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции", - говорится в сообщении.

Ситуация с госпиталями

Из большого количества раненых военнослужащих в результате боевых действий на территории Украины, госпитали на временно оккупированных территориях не справляются с наплывом российских военных. В связи с этим оккупанты массово обустраивают госпитали на территориях школ, садиков, университетов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

По данным Центра национального сопротивления, в оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков.

К тому же мы сообщали, что так называемые оккупационные "власти" приказали построить военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины Луганск
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 12 июня
Ситуация на фронте сегодня 12 июня
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны