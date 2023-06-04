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В Сватовом дезертировали около 40 россиян, - Генштаб

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Воскресенье 04 июня 2023 07:10
В Сватовом дезертировали около 40 россиян, - Генштаб Фото: в Сватовом дезертировали около 40 россиян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Сватовом Луганской области дезертировали около 40 военнослужащих РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Там отметили, что скрылись они еще 2 июня. Для того чтобы найти дезертиров, было направлено два российских вертолета и подразделение росгвардии окупантов. Удалось поймать беглецов – неизвестно.

Дезертирство в армии РФ

Это далеко не первый известный случай дезертирства российских военнослужащих, более того - в Генштабе ВСУ сообщают, что в последнее время таких случаев становится все больше.

Так, 28 мая сообщалось, что во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семеро мобилизованных, ранее бывших заключенных. Пятерых из них поймали, а одного убили.

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового -тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватили "КамАЗ"

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