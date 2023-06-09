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В Араповке Луганской области дезертировали около 90 россиян, - Генштаб

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Луганская область, Пятница 09 июня 2023 19:29
В Араповке Луганской области дезертировали около 90 россиян, - Генштаб Фото: в Араповке Луганской области дезертировали около 90 россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции", - говорится в сообщении.

Дезертирство в армии РФ

Это далеко не первый известный случай дезертирства российских военнослужащих. К тому же в Генштабе ВСУ сообщают, что в последнее время таких случаев становится все больше.

Так, недавно во временно оккупированном Сватовом Луганской области дезертировали около 40 военнослужащих РФ .

Кроме того, 28 мая во временно оккупированном Соледаре Донецкой области сбежали семь мобилизованных, которые раньше были заключенными

А 25 мая сообщалось об аналогичном инциденте возле Сватового - тогда около 20 мобилизованных скрылись, захватив "КамАЗ".

Ситуация на фронте

На востоке продолжаются тяжелые бои. Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. По данным Генштаба, в течение последних суток там произошло 27 боевых столкновений.

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