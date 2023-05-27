В Сватовом из армии РФ дезертировали 20 бывших заключенных, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что беглецы были бывшими заключенными, после мобилизации они прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения.

"Они угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются", - рассказали в Генштабе.

Ситуация на линии Сватово-Кременная

По данным аналитиков ISW, в этом регионе россияне продолжали ограниченные наступательные операции. Так, онинезначительно продвинулись к северу от Новоселовского, расположенного в 16 км от Сватового.

Также, 26 мая, в районе Кременной бойцы ССО Украины вступили в неравное сражение с противником, однако смогли победить россиян. Утраты неприятеля уточняются.

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