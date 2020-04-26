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У Маріуполі заявили про різке зростання випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 06:53
У Маріуполі заявили про різке зростання випадків COVID-19
Ілюстративне фото (mukachevo.net)

Усього у місті зареєстрували 37 випадків інфікування

У суботу, 25 квітня, у Маріуполі підтвердили 22 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Маріуполя.

Зазначається, що 20 нових випадків виявлено з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус. Ще два випадки отримали, протестувавши хворих на пневмонію.

Усього у місті зареєстрували 37 випадків інфікування. Шість осіб вилікувались від захворювання.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість інфікованих становить 8125 людина. При цьому 10 випадків підтвердили в анексованому Криму, серед яких двоє медиків.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язане із зростанням кількості заражених в країні.

Також РБК-Україна писало, що 25 квітня, в Чернівецькій області офіційно підтверджені ще 32 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Загальна чисельність інфікованих в області становить 1340 осіб. За останню добу було госпіталізовано 60 жителів області.

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