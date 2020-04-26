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В Мариуполе заявили о резком росте случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 06:53
В Мариуполе заявили о резком росте случаев COVID-19
Иллюстративное фото (mukachevo.net)

Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования

В субботу, 25 апреля, в Мариуполе подтвердили 22 новые случаи заболевания коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Мариуполя.

Отмечается, что 20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией.

Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее количество инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых двое медиков.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом количества зараженных в стране.

Также РБК-Украина писало, что 25 апреля, в Черновицкой области официально подтверждены еще 32 случая заражения коронавирусом COVID-19. Общая численность инфицированных в области составляет 1340 человек. За последние сутки были госпитализированы 60 жителей области.

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