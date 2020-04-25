У Криму за добу зафіксували рекордне число нових випадків COVID-19

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Всього на півострові 67 інфікованих коронавірусом

В анексованому Криму за минулу добу зафіксували рекордні 10 випадків інфікування вірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Серед хворих - двоє медичних працівників.

"Сім з них виявлено активно. Серед них - двоє медичних працівників, ці випадки виявлені в результаті проведених протиепідемічних заходів і лабораторного скринінгу щодо раніше підтверджених випадків COVID-19. Ще троє хворих виявлено при зверненні за медичною допомогою у зв'язку з появою клінічних симптомів ГРВІ та встановленим діагнозом "негоспітальна пневмонія", - повідомив підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Він додав, що зараз в анексованому Криму зареєстровано 67 випадків коронавірусу, 20 з них привезені з-за кордону, 10 завезені із суб'єктів РФ, 37 випадків - місцеві.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусної інфекції, а загальна кількість становить 8125 інфікованих.

У світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків коронавірусу з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися.

Також РБК-Україна писало, що американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ по коронавірусу, вважаючи їх дії недостатньо ефективними та скоординованими з Китаєм.