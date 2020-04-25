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В Україні за добу число випадків COVID-19 зросло на 478 осіб: карта

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 09:29
В Україні за добу число випадків COVID-19 зросло на 478 осіб: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число інфікованих вже перевищило 8 тисяч осіб

В Україні за добу зафіксовано 478 нових випадків коронавірусної інфекції, а загальна кількість становить 8125 інфікованих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проведені Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області (1308 випадків), Києві (1159) і Івано-Франківській області (700 випадків).

Найменше заражених COVID-19 у Чернігівській (22), Донецькій (27) і Луганській (28 випадків) областях.

В Україні за добу число випадків COVID-19 зросло на 478 осіб: картаФото: карта інфікованих коронавірусом в Україні (facebook.com/phc.org.ua)

Станом на ранок 25 квітня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на коронавірус.

Нагадаємо, у світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків коронавірусу з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися.

Також РБК-Україна писало, що американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ по коронавірусу, вважаючи їх дії недостатньо ефективними та скоординованими з Китаєм.

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