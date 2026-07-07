Манявский Скит стал "вторым Афоном". Кого почитает сегодня ПЦУ и почему это важно

7 июля ПЦУ чтит память великих подвижников - святых, которые считаются основателями уникальной Манявской обители, известной также как "второй" или "Украинский Афон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
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Согласно действующему новоюлианскому календарю, 7 июля ПЦУ чтит память преподобных Иова и Феодосия Манявских.
Верующим напомнили, что преподобные отцы Иов и Феодосий Манявские почитаются Украинской Церковью как:
В ПЦУ рассказали, что эти украинские святые подвизались (действовали) в начале XVII века.
Преподобный Иов, родом из Ивано-Франковской области, в мире имел имя Иоанн Княгиницкий.
Он на протяжении 12 лет совершал монашеский подвиг на Святой Горе Афон.
Когда Иов услышал о заключении Берестейской унии и угрозах, возникших тогда перед украинским православием, он:
В 1608 году к преподобному Иову пришел иеродиакон Феодосий.
"Которого отец сразу выделил среди других, видя в нем большую ревность и смирение", - отметили в ПЦУ.
Так Феодосий стал неутомимым помощником преподобного Иова во всех монастырских трудах и нуждах.
По благословению Божию и стараниям подвижников был построен монастырь.
"И к празднику Воздвижения Честного Креста в 1612 году был освящен монастырский храм", - сообщили в ПЦУ.
Отмечается, что в новой святой обители Иов Манявский ввел самый строгий устав святителя Василия Великого.
Именно за строгость устава и аскетизм Манявский Скит был назван "вторым Афоном" или "Украинским Афоном".
В ПЦУ добавили, что своими неутомимыми молитвенными трудами и работой преподобные развивали Манявскую обитель, где подвизалось большое количество монахов.
Согласно информации ПЦУ, преподобный Иов Манявский был:
"Его святость, аскетизм и любовь к истине оставили глубокий след в истории украинского монашества", - объяснили украинцам.
Тем временем преподобный Феодосий Манявский, последователь Иова, продолжил его дело с преданностью и вдохновением.
Именно он:
"Преподобные и богоносные отцы наши, Иов и Феодосий Манявские, молите Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали про самые важные праздники июля 2026 года по новому календарю ПЦУ.
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