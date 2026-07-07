Манявський Скит став "другим Афоном". Кого вшановує сьогодні ПЦУ й чому це важливо

7 липня ПЦУ вшановує пам'ять великих подвижників - святих, які вважаються засновниками унікальної Манявської обителі, знаної також як "другий" або "Український Афон".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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Згідно з чинним новоюліанським календарем, 7 липня ПЦУ вшановує пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських.
Вірянам нагадали, що преподобні отці Іов та Феодосій Манявські шануються Українською Церквою як:
У ПЦУ розповіли, що ці українські святі подвизались (діяли) на початку XVII століття.
Преподобний Іов, родом з Івано-Франківщини, в миру мав ім'я Іоан Княгиницький.
Він впродовж 12 років звершував чернечий подвиг на Святій Горі Афон.
Коли Іов почув про укладення Берестейської унії та загрози, які виникли тоді перед українським православ'ям, він:
В 1608 році до преподобного Іова прийшов ієродиякон Феодосій.
"Якого отець відразу виокремив серед інших, бачачи в ньому велику ревність і смирення", - зауважили у ПЦУ.
Так Феодосій став невтомним помічником преподобного Іова в усіх монастирських трудах і потребах.
За благословенням Божим і стараннями подвижників було збудовано монастир.
"І до свята Воздвижения Чесного Хреста в 1612 році було освячено монастирський храм", - повідомили у ПЦУ.
Зазначається, що в новій святій обителі Іов Манявський запровадив найсуворіший устав святителя Василія Великого.
Саме за суворість уставу та аскетизм Манявський Скит був названий "другим Афоном" або ж "Українським Афоном".
У ПЦУ додали, що своїми невтомними молитовними трудами та працею преподобні розбудовували Манявську обитель, де подвизалась велика кількість монахів.
Згідно з інформацією ПЦУ, преподобний Іов Манявський був:
"Його святість, аскетизм і любов до істини залишили глибокий слід в історії українського чернецтва", - пояснили українцям.
Тим часом преподобний Феодосій Манявський, послідовник Іова, продовжив його справу з відданістю та натхненням.
Саме він:
"Преподобні і богоносні отці наші, Іове і Феодосіє Манявські, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.
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