Манявський Скит став "другим Афоном". Кого вшановує сьогодні ПЦУ й чому це важливо

Головне: Кого згадують : 7 липня Православна Церква України вшановує пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських.

: 7 липня Православна Церква України вшановує пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських. Хто це : видатні українські подвижники, засновники та розбудовники Манявського Скиту.

: видатні українські подвижники, засновники та розбудовники Манявського Скиту. Історичний контекст : монастир було засновано на початку XVII століття у відповідь на виклики для українського православ'я.

: монастир було засновано на початку XVII століття у відповідь на виклики для українського православ'я. До чого тут Афон : Манявський Скит назвали "другим" або "Українським Афоном" за суворий устав та аскетизм.

: Манявський Скит назвали "другим" або "Українським Афоном" за суворий устав та аскетизм. Спадщина: преподобний Іов був досвідченим афонським ченцем, а Феодосій - його вірним послідовником, разом вони розбудували духовну обитель, яка стала центром чернечого життя на Прикарпатті.

Кого саме вшановує ПЦУ 7 липня

Згідно з чинним новоюліанським календарем, 7 липня ПЦУ вшановує пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських.

Вірянам нагадали, що преподобні отці Іов та Феодосій Манявські шануються Українською Церквою як:

великі подвижники;

наставники у чернечому житті;

захисники віри християнської та Церкви Православної;

засновники одного з найвідоміших духовних осередків України - унікального Манявського Скиту на Прикарпатті.

7 липня - день пам'яті преподобних Іова та Феодосія Манявських (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як і коли зустрілись ці українські святі

У ПЦУ розповіли, що ці українські святі подвизались (діяли) на початку XVII століття.

Преподобний Іов, родом з Івано-Франківщини, в миру мав ім'я Іоан Княгиницький.

Він впродовж 12 років звершував чернечий подвиг на Святій Горі Афон.

Коли Іов почув про укладення Берестейської унії та загрози, які виникли тоді перед українським православ'ям, він:

отримав благословення афонських старців;

повернувся зі Святої Гори на Прикарпаття;

розпочав справу заснування та відновлення монастирів на рідній землі.

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В 1608 році до преподобного Іова прийшов ієродиякон Феодосій.

"Якого отець відразу виокремив серед інших, бачачи в ньому велику ревність і смирення", - зауважили у ПЦУ.

Так Феодосій став невтомним помічником преподобного Іова в усіх монастирських трудах і потребах.

Чому Манявський Скит назвали "другим Афоном"

За благословенням Божим і стараннями подвижників було збудовано монастир.

"І до свята Воздвижения Чесного Хреста в 1612 році було освячено монастирський храм", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що в новій святій обителі Іов Манявський запровадив найсуворіший устав святителя Василія Великого.

Саме за суворість уставу та аскетизм Манявський Скит був названий "другим Афоном" або ж "Українським Афоном".

Манявський Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир біля села Манява Івано-Франківської області (фото: uk.wikipedia.org/wiki/Katewari)

У ПЦУ додали, що своїми невтомними молитовними трудами та працею преподобні розбудовували Манявську обитель, де подвизалась велика кількість монахів.

Чим ще відомі Іов та Феодосій Манявські

Згідно з інформацією ПЦУ, преподобний Іов Манявський був:

не лише організатором монашого життя;

але й духовним наставником цілого покоління ченців.

"Його святість, аскетизм і любов до істини залишили глибокий слід в історії українського чернецтва", - пояснили українцям.

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Тим часом преподобний Феодосій Манявський, послідовник Іова, продовжив його справу з відданістю та натхненням.

Саме він:

зміцнив чернече братство;

доклав зусиль до розбудови обителі;

підтримував суворий устав і духовну атмосферу молитви.

"Преподобні і богоносні отці наші, Іове і Феодосіє Манявські, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.