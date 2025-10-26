Манипуляция на выборах от РФ: SPRAVDI развенчал российский фейк

Пропаганда РФ распространила фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что 26 октября в Украине якобы должны были состояться местные выборы, но их не провели, и это, по ее мнению, означает потерю легитимности украинской власти.

Однако эта информация является манипуляцией, ведь закон Украины о правовом режиме военного положения (ст.19) прямо запрещает проведение любых выборов во время войны.

Кроме того, Верховная Рада приняла Постановление №4621-IX, которое гарантирует непрерывность работы местных советов на время военного положения. То есть все полномочия местной власти продлены законно.

Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране. Таким образом, попытки РФ представить законное решение украинской власти как "узурпацию власти" является очередным примером пропагандистской дезинформации.