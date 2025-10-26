ua en ru
Манипуляция на выборах от РФ: SPRAVDI развенчал российский фейк

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 10:49
Манипуляция на выборах от РФ: SPRAVDI развенчал российский фейк Фото: россияне снова манипулируют информацией на выборах в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пропаганда РФ распространила фейковую информацию о якобы "отмене местных выборов" в Украине и "потере легитимности власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что 26 октября в Украине якобы должны были состояться местные выборы, но их не провели, и это, по ее мнению, означает потерю легитимности украинской власти.

Однако эта информация является манипуляцией, ведь закон Украины о правовом режиме военного положения (ст.19) прямо запрещает проведение любых выборов во время войны.

Кроме того, Верховная Рада приняла Постановление №4621-IX, которое гарантирует непрерывность работы местных советов на время военного положения. То есть все полномочия местной власти продлены законно.

Также Захарова исказила обращение Ассоциации городов Украины, которое касалось только Киева, а не отмены выборов по всей стране. Таким образом, попытки РФ представить законное решение украинской власти как "узурпацию власти" является очередным примером пропагандистской дезинформации.

Россия пытается контролировать интернет

Ранее в ЦПД сообщали о введении в России так называемого цифрового учета детей. Российские власти хотят обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.

Эти данные будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.

Также захватчики блокируют интернет на оккупированных территориях Украины.

