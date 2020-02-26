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"Манчестер Сіті" вирвав перемогу у "Реала" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     26.02.2020 - 23:57
"Манчестер Сіті" вирвав перемогу у "Реала" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "Реал" - "Манчестер Сіті" (twitter.com/realmadrid)

Це перша перемога "містян" над мадридцями у єврокубках

"Манчестер Сіті" обіграв "Реал" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок в Мадриді на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:1.

Всі голи були забиті в другому таймі. Першими ворота суперника вразили підопічні Зінедіна Зідана на 60 хвилині поєдинку. Кілька грубих помилок зробили гравці "Сіті" на своїй половині, після чого Іско з передачі Вінісіуса спокійно проніс м'яч повз Куртуа.

За 18 хвилин форвард "городян" Габріел Жезус зрівняв рахунок. На 82 хвилині головний арбітр зустрічі Даніеле Орсато призначив пенальті у ворота господарів, який успішно реалізував Де Брейне.

У кінцівці зустрічі захисник "Реала" Серхіо Рамос звалив у самісінькій штрафний утікаючого Жезуса і отримав пряму червону картку. Іспанець пропустить матч-відповідь, який відбудеться 17 березня на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

З великою долею ймовірності нинішній розіграш стане для "городян" останнім на кілька найближчих років. Раніше УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.

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