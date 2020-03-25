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Низка провідних клубів АПЛ виступили проти участі "Ман Сіті" в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт     25.03.2020 - 11:44
Низка провідних клубів АПЛ виступили проти участі "Ман Сіті" в Лізі чемпіонів
Фото: Етіхад Стедіум (mancity.com)

Розгляд апеляції "городян" відкладено через коронавируса

Вісім клубів з топ-10 англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають проти участі "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів в період розгляду апеляції. Про це повідомляє The Daily Mail.

За даними видання, серед цих восьми клубів виявилися "Ліверпуль", "Челсі", "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал". Вони звернулися в юридичну компанію, щоб написати спільну заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Команди вважають, що "городяни" зажадають відкласти покарання, до тих пір поки CAS не прийме остаточне рішення, розгляд якого було перенесено через пандемію коронавірусу.

УЄФА визнав "Манчестер Сіті" винним в серйозних порушеннях правил фінансового фейр-плей і відсторонив команду Пепа Гвардіоли на два роки від єврокубків з наступного сезону.

Повідомлялося також, що клуб може бути покараний і англійськими футбольною владою. Так, "Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року.

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