ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони

Новини » Спорт     14.02.2020 - 21:59
УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони
Ілюстративне фото (uefa.com)

Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозані

Арбітражна палата інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів прийняла рішення про дискваліфікацію англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" від участі в єврокубках на два наступних сезони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЄФА.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з серйозними порушеннями правил клубного ліцензування та фінансового "фейр-плей" УЄФА. Зокрема, "Ман Сіті" у 2012-2016 роках завищив доходи від спонсорства у своїй бухгалтерії і в звітах про беззбитковість.

"Арбітражна палата наклала дисциплінарні заходи на футбольний клуб "Манчестер Сіті" і визначила, що він повинен бути відсторонений від участі у будь-яких клубних змаганнях УЄФА на два найближчі сезони (тобто на сезони 2020/21 і 2021/22), а також заплатити штраф у розмірі 30 млн євро", - повідомили в УЄФА.

Дане рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозані.

Нагадаємо, інформація про можливу дискваліфікації "Ман Сіті" з'явилася в кінці 2018 року. Причиною цього стала інформація, що з'явилася в Football Leaks, про порушення діючих чемпіонів Англії правил фінансового fair play (FFP).

Також РБК-Україна писало, що в 2018 році ФІФА вирішила не карати англійський "Манчестер Сіті" за можливе порушення трансферних правил. Клубу загрожувала дискваліфікація на два трансферні вікна з-за переходу неповнолітнього гравця не з країн Євросоюзу.

"Ювентус" хоче переманити Гвардіолу з "Манчестер Сіті" "Манчестер Сіті" стежить за ситуацією навколо Мессі в "Барселоні"
Новини України Манчестер СитиУЕФАдисквалификация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся