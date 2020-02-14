УЄФА дискваліфікував "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони

Ілюстративне фото (uefa.com)

Рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозані

Арбітражна палата інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів прийняла рішення про дискваліфікацію англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" від участі в єврокубках на два наступних сезони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЄФА.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з серйозними порушеннями правил клубного ліцензування та фінансового "фейр-плей" УЄФА. Зокрема, "Ман Сіті" у 2012-2016 роках завищив доходи від спонсорства у своїй бухгалтерії і в звітах про беззбитковість.

"Арбітражна палата наклала дисциплінарні заходи на футбольний клуб "Манчестер Сіті" і визначила, що він повинен бути відсторонений від участі у будь-яких клубних змаганнях УЄФА на два найближчі сезони (тобто на сезони 2020/21 і 2021/22), а також заплатити штраф у розмірі 30 млн євро", - повідомили в УЄФА.

Дане рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді в Лозані.

Нагадаємо, інформація про можливу дискваліфікації "Ман Сіті" з'явилася в кінці 2018 року. Причиною цього стала інформація, що з'явилася в Football Leaks, про порушення діючих чемпіонів Англії правил фінансового fair play (FFP).

Також РБК-Україна писало, що в 2018 році ФІФА вирішила не карати англійський "Манчестер Сіті" за можливе порушення трансферних правил. Клубу загрожувала дискваліфікація на два трансферні вікна з-за переходу неповнолітнього гравця не з країн Євросоюзу.