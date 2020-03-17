Апеляція "Манчестер Сіті" на виключення з єврокубків відкладена

Фото: Етіхад Стедіум (mancity.com)

CAS призупинив розгляд справ через коронавірус

Апеляція "Манчестер Сіті" на дворічну дискваліфікацію в єврокубках припинена. Про це повідомляє BBC Sport.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) прийняв рішення як мінімум до початку травня не проводити очні слухання через ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Це означає, що CAS може не встигне розглянути справу до початку наступного сезону Ліги чемпіонів.

Підопічні Хосепа Гвардіоли вважаються головними фаворитами цьогорічного розіграшу турніру, щоправда, невідомо, чи буде турнір взагалі продовжений. Поки всі спортивні змагання поставлені на паузу через епідемію коронавірусу

Нагадаємо, що УЄФА на два сезони відсторонив "городян" від виступів у всіх європейських клубних турнірах, а також наклав штраф в розмірі 30 млн євро через порушення фінансового фейр-плей. Клуб з Манчестера був звинувачений в завищенні вартості спонсорських контрактів для приховування збитків.

Повідомлялося також, що клуб може бути покараний і англійськими футбольною владою. Так, "Манчестер Сіті" можуть позбавити титулу чемпіона Англії 2014 року.

.