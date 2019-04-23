Манафорта доставили у в'язницю строгого режиму

Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Його повинні звільнити 25 грудня 2024 року

Колишнього голову передвиборного штабу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Пола Манафорта доставили у федеральну в'язницю Канаан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр бюро в'язниць США.



Його повинні звільнити 25 грудня 2024 року.

Канаан є в'язницею суворого режиму, яка розташовується в місті Веймарт.

У березні суд порекомендував відправити Манафорта у федеральну в'язницю Камберленд в штаті Меріленд. За даними бюро в'язниць США, в ній знаходяться лідери італійської мафії і глава терористичної групи ісламістів, яка планувала підтримувати заборонену в Росії угрупування "Талібан" в Афганістані.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив Пола Манафорта колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа, ще до 3,5 років в'язниці. Перед цим інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років тюремного ув'язнення. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Пізніше президент США прокоментував вирок Манафорту. На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.