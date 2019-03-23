Суддя рекомендував відправити Манафорта в одну в'язницю з лідером нью-йоркської мафії

Фото: Пол Манафорт (GettyImages)

У цьому ж місці ув'язнення відбуває покарання лідер нью-йоркського злочинного клану Луккезе

Суддя рекмендовал відправити Пола Манафорта - екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа - для відбування терміну в федеральну в'язницю Камберленд в штаті Меріленд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Якщо рішення буде прийнято остаточно, то Манафорт може провести 7,5 років ув'язнення в тій же тюрмі, де відбуває покарання лідер нью-йоркського злочинного клану Луккезе - Вітторіо Амузо.

У 1992 році Амузо був засуджений до довічного ув'язнення за звинуваченням у рекеті, здирництві, організації вбивств.

У цій же тюрмі міститься Масуд Хан - лідер терористичної групи ісламістів, розкритої в 2004 році в Північній Вірджинії. Ця група і її послідовники збиралися надавати підтримку угрупованню "Талібан" в боротьбі з американськими військами.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив Пола Манафорта колишнього політтехнолога Віктора Януковича і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа, ще до 3,5 років в'язниці. Перед цим інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років тюремного ув'язнення. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.