Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Манафорта визнали винним в спробах перешкодити правосуддю, а також в змові проти США

Суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта ще до 3,5 років. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що минулого тижня інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років тюремного ув'язнення. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці. Раніше повідомляється, що максимальний термін ув'язнення за новим вироком може скласти до 10 років. Суддя Джексон також зазначив, що строки покарання будуть додаватися один до одного.

Манафорт вже визнав свою провину в цих злочинах, а також у змові з метою відмивання грошей, податкового шахрайства, а також у міжнародному лобізм без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.

Однак, як встановила суддя, він порушив умови співпраці. Минулого місяця суддя Джексон встановила, що Манафорт навмисно брехав прокурорам і звільнила сторону обвинувачення від зобов'язань в рамках угоди про співпрацю з підозрюваним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Пізніше президент США прокоментував вирок Манафорту. На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.