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Екс-радник Обами заявив про невинність у справі про роботу на уряд Януковича

Новини » Політика    12.04.2019 - 09:59
Екс-радник Обами заявив про невинність у справі про роботу на уряд Януковича
Фото: Грегорі Крейг (GettyImages)

Він сказав, що не вводив в оману Мін'юст США

Колишній радник президента США Барака Обами Грегорі Крейг заявив, що ніколи не вводив в оману американський Мін'юст через роботу на Мін'юст України. Про це він сказав у відеозверненні, яке опубліковано в YouTube.

Він розповів, що працював у складі юристів у справі про переслідування Юлії Тимошенко за запитом Мін'юсту України. Крейг додав, що справу фінансував український бізнесмен Віктор Пінчук.

Екс-радник Обами пояснив, що на початку роботи команда юристів вивчила всі вимоги американського Закону про реєстрацію іноземних агентів і прийшла до висновку, що необхідності реєструватися як иноагента немає.

При цьому він підкреслив, що не обговорював доповідь з урядом США і займався лобіюванням в інтересах Києва.

"Це обвинувачення безпрецедентне і не підтверджено фактами. Я впевнений, що і суддя, і присяжні стануть на мою сторону", - додав Крейг.

Раніше повідомлялося, що адвокати колишнього радника Білого дому Грегорі Крейга заявили, що їх клієнту можуть бути висунуті звинувачення, пов'язані з його роботою на користь Міністерства юстиції України в 2012 році.

Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні.

Нагадаємо, Манафорт був засуджений до 7,5 років тюремного ув'язнення за перешкоджання правосуддю, банківське і податкове шахрайство та порушення правил ведення лобізму у зв'язку з його роботою на українських клієнтів.

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