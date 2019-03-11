Суд Вашингтона оголосить вирок Манафорту у середу

Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Вирок стосуватиметься, зокрема, прихованого лобізму Манафорта на користь українських клієнтів

Колишньому очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту 13 березня буде призначене покарання в суді Вашингтона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, суддя Емі Берман Джексон має призначити покарання Манафорту за такі злочини, як змова проти США і змова з метою перешкоджання правосуддю, пов'язані з його прихованим лобізмом на користь українських клієнтів.

Нове покарання буде винесено на додаток до рішення у 47 місяців в'язниці, які Манафорт отримав минулого тижня від іншого суду в Вірджинії за банківське та податкове шахрайство.

Повідомляється, що максимальний строк ув'язнення за новим вироком може скласти до 10 років. Судя Джексон також визначить, чи будуть терміни покарання додаватись один до одного, або враховуватись одночасно.

Манафорт вже визнав свою провину в цих злочинах а також у змові з метою відмивання коштів, податкового шахрайства, а також у міжнародному лобізмі без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.

Однак, як встановила суддя, він порушив умови співпраці. Минулого місяці суддя Джексон встановила, що Манафорт навмисно брехав прокурорам і звільнила сторону обвинувачення від зобов'язань в рамках угоди про співпрацю з підозрюваним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Пізніше президент США прокоментував вирок Манафорту. На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.