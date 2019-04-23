ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Манафорта доставили в тюрьму строгого режима

Новости » Общество    23.04.2019 - 22:17
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Его должны освободить 25 декабря 2024 года

Бывшего главу предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пола Манафорта доставили в федеральную тюрьму Канаан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр бюро тюрем США.

Его должны освободить 25 декабря 2024 года. 

Канаан является ​тюрьмой строгого режима, которая располагается в городе Веймарт.

В марте суд порекомендовал отправить Манафорта в федеральную тюрьму Камберленд в штате Мэриленд. По данным бюро тюрем США, в ней находятся лидеры итальянской мафии и глава террористической группы исламистов, которая планировала поддерживать запрещенную в России группировку "Талибан" в Афганистане.

Напомним, недавно суд приговорил Пола Манафорта бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, еще к 3,5 годам тюрьмы. Перед этим другой суд приговорил Манафорта к почти четырем годам тюремного заключения. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, осудив его до 47 месяцев заключения.

Позже президент США прокомментировал приговор Манафорту. По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.

Посольство США призвало усилить работу по разминированию Донбасса Трамп считает, что ему не за что объявлять импичмент
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикитюрьмаПол Манафорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь