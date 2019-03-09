ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп прокоментував вирок Полу Манафорту

Новини » Політика    09.03.2019 - 04:51
Трамп прокоментував вирок Полу Манафорту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дональд Трамп вважає, що вирок свідчить про відсутність зв'язків з РФ

Президент США прокоментував вирок Полу Манафорту, колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.

"І суддя, і адвокат у справі Пола Манафорта голосно і для всього світу постановив, щоб почули всі, що не було ніякої змови з Росією. Але полювання на відьом триває", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Вирок оголошено за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

Глава ВПС США Вілсон подала у відставку Манафорту присудили 47 місяців ув'язнення
Новини України Сполучені Штати АмерикиприговорДональд ТрампПол Манафорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся