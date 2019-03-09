Трамп прокоментував вирок Полу Манафорту

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Дональд Трамп вважає, що вирок свідчить про відсутність зв'язків з РФ

Президент США прокоментував вирок Полу Манафорту, колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

На думку Трампа, засідання суду, на якому був винесений вирок Полу Манафорту, свідчить про відсутність зв'язків чинного президента з Росією.

"І суддя, і адвокат у справі Пола Манафорта голосно і для всього світу постановив, щоб почули всі, що не було ніякої змови з Росією. Але полювання на відьом триває", - написав він.

Both the Judge and the lawyer in the Paul Manafort case stated loudly and for the world to hear that there was NO COLLUSION with Russia. But the Witch Hunt Hoax continues as you now add these statements to House & Senate Intelligence & Senator Burr. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Вирок оголошено за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.